４月は入社や転職などにより、業務や環境や働き方が大きく変わる。日々の視界や見え方がこれまで以上に重要になる場面も増えていく中で、仕事中の視力矯正としてコンタクトレンズを選ぶ人は一定数存在する。見た目が自然であることや、広くクリアな視界を確保できる点は多くのワーカーに支持される。株式会社ＮＥＸＥＲとコンタクトレンズのレンズワンによる共同調査（２０２６年３月１２日 〜 ３月２２日、全国の男女４００人