【モデルプレス＝2026/04/06】タレントでモデルの本田紗来が4月5日、自身のInstagramを更新。ミニボトムに柄タイツを合わせたコーディネートを公開した。【写真】芸能三姉妹の18歳末っ子「憧れのスタイル」美脚透けるタイツコーデ◆本田紗来、ミニ丈×美肌透ける柄タイツコーデ公開本田は「Ray5月号発売中ですっ！着回し勉強になる〜」と専属モデルを務める女性ファッション誌「Ray」（発行元：株式会社DONUTS／発売元：株式会社主