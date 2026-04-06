池田港香川・小豆島町 香川県の小豆島中央高校と小豆島みんなの支援学校の教職員合わせて18人がこの春の異動で島を離れます。6日、池田港に生徒ら約200人が集まり、花束や寄せ書きを渡して感謝の気持ちを伝えました。 （小豆島を離れる先生）「行事とかじゃなくて放課後などで生徒としゃべるのが楽しかった」「これから大変なこと、勉強や部活いっぱいあると思うが、自分の望む道に向かって精いっぱい頑張って」 1