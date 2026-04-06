欧州勢不在で取引閑散な中、ドル安進行＝ロンドン為替 ユーロドルが１．１５３０ドル前後から１．１５６９ドル、ドル円が１５９．７０円前後から１５９．３５円を付けるなど、ドル安が進行。東京市場のレンジを超えてきている。目立った材料は見えず、取引が閑散とする中での動き。 USDJPY 159.43