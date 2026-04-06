４日、甘粛省敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）【新華社敦煌4月6日】中国甘粛省敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区では清明節連休（4〜6日）期間中、観光客らが砂漠の景観を楽しみ、シルクロードの雰囲気に触れた。４日、鳴沙山・月牙泉風景区でラクダに乗る観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）４日、鳴沙山・月牙泉風景区でラクダに乗る観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）４日、鳴沙山・月牙泉風景区