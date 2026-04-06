【新華社成都4月6日】中国四川省の標高3500メートルの川西北高原に位置するアバ・チベット族チャン族自治州紅原県でこのほど、送電大手、国家電網傘下の国網アバ供電の送電線保守作業員が、110キロボルト月唐線の春季点検に合わせ、人工の鳥の巣15個を県内の送電鉄塔に初めて設置した。高さ数十メートルの鉄塔の上で、高所作業員たちは安全装備を身に着け、幅1メートルの人工の鳥の巣を塔のくぼみ部分にしっかりと固定した。防