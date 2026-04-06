けさ、群馬県で、走行中のトレーラーから突然荷台の部分が外れ、住宅に突っ込みました。住人の女性は衝突の瞬間について、「飛行機が落ちたのかと思った」と振り返りました。車体を揺らしながら走行する1台のトレーラー。次の瞬間、荷台部分が外れて住宅に衝突します。衝突の瞬間を捉えた防犯カメラには、住宅の外壁が飛び散り、その後、車体が急停車する様子が写っていました。きょう午前6時50分ごろ、群馬県みどり市の大間々町で