５日、タレントの王林さんが自身のインスタグラムを更新。スタイルの良さが際立つオフショットを公開しました。【写真を見る】【 王林 】15パターンのオフショットを公開「共通して言えるのは脚の長さが際立ってる」多くの絶賛の声王林さんは、「＃おうりんのぬの」と題し、合計15パターンの写真を投稿。 タイトなパープルのワンピースを着用している様子や、クロップド丈カーディガンを着用している様子など、カジュアルか