©️ABCテレビ 「THE SECOND～漫才トーナメント～2025」で王者に輝いた実力派お笑いコンビが、この４月に満を持して東京進出を果たした。新たな環境へ単身で踏み出すことを決めた2人だが、大阪に残る家族と“泣ける”やり取りがあったそうで……。 【TVer】「大事になるで、それ言ったら！」ツートライブ・たかのりの一言で修羅場に!? そのコンビとは、芸歴19年目のツートライブ。彼