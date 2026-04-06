◇TJPWSPRINGTOUR2026〜NEXTDOOR〜inFUKUOKA荒井優希、●凍雅（17分26秒片エビ固め）山下実優○、中島翔子 ※Skullkick（20分1本）（2026年4月5日アクロス福岡）東京女子プロレスは5日、アクロス福岡で「TJPWSPRINGTOUR2026〜NEXTDOOR〜inFUKUOKA」を開催した。地元凱旋のリーダー山下実優が亡き恩師に誓いを立てた。山下は中島翔子との“初期メン”コンビを組み、現プリンセス・オブ・プリ