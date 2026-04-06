気になる疑問やニュースのナゼを解き明かす「どうなの？」です。衣食住とさまざまなものの値段が上がっていますが、6日は住まいの値上げに関するお話です。東京23区の賃貸マンションの家賃が2025年の同じ月と比べて12％もアップしています。こうした値上げ、何と、21カ月連続で上昇中だといいます。そこで6日の「どうなの？」は、相次ぐ家賃の値上げの通知。さらにいま、通知が来る時期にも変化が生まれているというので見ていきま