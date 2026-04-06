4月3日（金）の『しくじり先生俺みたいになるな!!』では、漫才界の“レジェンド”ザ・ぼんち（ぼんちおさむ、里見まさと）による授業「漫才ブームに踊らされた芸人の急転落しくじり」後半戦が放送された。後半戦では、漫才ブームの波に飲まれコンビを解散した後、里見まさとに待ち受けていた“どん底時代”を振り返った。コンビ解散後、まさとは「2年くらい、本当に年間100万円くらいでずっとおりました」と語り、税務署から「よ