リーガルドラマや法廷ドラマにおいて、“裁判官”というポジションはなりをひそめていることがほとんどであろう。有罪なり無罪なり、裁判官が下す判決こそが物語の行く末を左右する重要な役割を担っているにもかかわらずだ。 参考：法廷ドラマの主人公像を立たせる仕掛けとは？『テミス』『イチケイのカラス』から紐解く そもそも裁判官という職業の基本的な理念は“公平中立”であること。あくまでも法廷の場に持ち