バレーボールSVリーグ女子岡山シーガルズは、おととい（4日）、きのう（5日）とアウェーで埼玉上尾メディックスとの今シーズン最終節に臨みました。 フルセットまでもつれこんだおとといの試合は接戦の末敗れたものの、きのうは3ー1で勝利。 厳しい戦いが多かった今シーズンでしたが、最終戦を勝利で締めくくりました。順位は14チーム中12位でシーズンを終えていま