ABEMAの開局10周年記念特別番組『30時間限界突破フェス』にて、オリジナルバラエティ「完徹～不眠最強芸人決定戦～」が放送される。 （関連：【画像あり】36時間寝ずに笑いを追求する24人の芸人たち） 『30時間限界突破フェス』は、4月11日午後3時から12日夜10時にかけて30時間ノンストップで生放送される特別番組。当日はABEMA内の3チャンネルで人気オリジナル番組の特別版をはじめとする企画群を30時間にわた