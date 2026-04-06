バスケットボールB3リーグのトライフープ岡山は、きのう（5日）、今シーズンのホーム最終戦を戦い、見事白星で飾りました。 （瀬戸大輝記者）「現在3連勝中と勢いに乗るトライフープ。詰めかけた多くのブースターの前でホーム最終戦も勝利を目指します」 （ブースター）「前のシーズンよりすごい上位に上がっていて、楽しかった」「圧倒的に勝ってほし