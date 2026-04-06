ABEMA開局10周年記念特番『30時間限界突破フェス』内にて、『ダマってられない女たち 激動人生を生告白SP』が4月12日午前11時より生放送される。 （関連：【画像】芸能活動休止中の年収は“0円”だった小島瑠璃子） 『30時間限界突破フェス』は、ABEMAが4月11日に開局10周年を迎えることを記念した特別番組。4月11日午後3時から12日夜10時にかけて、人気オリジナル番組の特別版をはじめとする多数の企画を、30時間にわたりノ