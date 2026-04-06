富士フイルム株式会社は4月6日（月）、Xマウント交換レンズ「XC13-33mmF3.5-6.3 OIS」の最新ファームウェアを公開した。バージョン番号はVer.1.01。 「XC13-33mmF3.5-6.3 OIS」は1月発売の標準ズームレンズ。同社製ズームレンズで最小・最軽量としたモデルで、沈胴時の全長を約37.5mmに、質量を約125gに設計した。昨年11月に発売したミラーレスカメラ「FUJIFILM X-T30 III」のキットレンズにも