【生活に役立つ通信・SIM＆ポイ活 トピックス 001】 NTTドコモ、KDDIと沖縄セルラー（au／UQ mobile）、ソフトバンクは、個人向け副回線サービスの新規申込受付を2026年2〜3月にかけて終了しました。サービス自体も、ソフトバンクは8月24日、au／UQ mobileは8月31日、ドコモは9月30日に終了予定です。一方、これら4社に楽天モバイルを加えた5社は、非常時における通信の代替手段の提供を目的とした新サービス「JAPANローミング」