郷ひろみが自身のInstagramを更新し、Mrs. GREEN APPLEの大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架との集合ショットを披露した。 【写真】『テレビ×ミセス』初回ゲストの郷ひろみがMrs. GREEN APPLEの3人と笑顔の集合ショット公開 ■郷ひろみが『テレビ×ミセス』初回にゲストとして登場 4月6日からTBS系でスタートするMrs. GREEN APPLEの新番組『テレビ×ミセス』。記念すべき初回のゲストとして郷が出演する。 郷は「ボクが大好