4月第1週の上昇率ランキングの上位には金価格の上昇を受け、南アフリカ、オーストラリア、カナダ、アメリカなどの金鉱企業の株式を中心に鉱業株式を主要投資対象とするファンドが並びました。 下落率ランキングでは1位の「ＵＢＳ原油先物ファンド」はベンチマークであるＵＢＳ ＣＭＣＩ指数のＷＴＩ原油指数（円換算ベース）に概ね連動させるように運用しています。下落率上位3ファンドは期中に分配はし