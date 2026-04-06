４月６日から始まる春の全国交通安全運動に合わせ、道警などが出動式を実施しました。高速道路の安心・安全を守り、交通事故防止を呼び掛けるため、道警や高速道路を管理するＮＥＸＣＯ東日本が、春の全国交通安全運動・出動式を行いました。（道警交通部高速道路交通警察隊生田直也副隊長）「これから本格的な春の行楽シーズンに入りますが、ドライバーの方はハンドルを握る際は十分時間にゆとりをもって安全運転に