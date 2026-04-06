この記事をまとめると ■マイナーチェンジや廃盤になることなく長く生産が続けられたモデルがある ■長寿モデルは商用目的であったり顧客からの信頼が高かったりといった理由がある ■今後はソフトウェアの更新だけを行うモデルサイクルの長いモデルが増えるかも知れない 変わらないことも魅力のひとつとなった長寿モデル かなり前から「同じような感じ」でずっとある。マイナーチェンジはあっても全面改良、またはディスコン（