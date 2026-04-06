元WBA世界フライ級王者のユーリ阿久井政悟（30＝倉敷守安）が、エニタイムフィトネスプレゼンツ「竹内由恵のGood Shape Navi」に出演。4月11日に再起戦を行う那須川天心（27＝帝拳）がリングですべきことを提言した。元世界2階級王者のファン・フランシスコ・エストラーダ（35＝メキシコ）とWBC世界バンタム級挑戦者決定戦を行う。百戦錬磨のベテランを相手に負けられないリングに上がる天心について、ユーリは「（キック出