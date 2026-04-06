沖縄・辺野古沖で船が転覆し、修学旅行中の高校生を含む2人が死亡した事故。亡くなった生徒の父親が心境をつづっています。 【写真を見る】【辺野古沖転覆事故】死亡した同志社国際高女子生徒の父親がつづった心境「心の整理などつくはずもなく…」学校側の安全管理について「現地での引率放棄をよしとした感覚に言葉失う」 【「note」武石さんの父親の投稿より】「私たちは、辺野古で発生したボート転覆事故で