トヨタ自動車は3日、『ランドクルーザー“250”』のガソリン車を一部改良し、発売したことを発表した。【写真多数】トヨタ『ランドクルーザー“250”』改良したポイント今回の改良は、VXグレード（ガソリン車）に、安全機能や盗難防止の装備を標準設定したほか、オプション設定を見直し商品力を向上。安全機能の標準設定化、盗難防止機能を標準設定化などが行われた。なお、ディーゼル車については、2026年12月以降の発売