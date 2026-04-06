「ザ・ドリフターズ」加藤茶（83）の妻で、タレント・加藤綾菜（37）が6日、自身のインスタグラムを更新。体作りで気をつけていることを明かした。5日前の投稿で「トレーニングの回数を増やして前より体力ついたかもしっかり食べて動いたら肌も綺麗になってきたアラフォーだから内から綺麗に」と、体作りに励んでいる様子を明かしていた綾菜。この日は「週一ピラティスで週一は自主トレ！」と書き出し、トレーニング中の