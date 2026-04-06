自民党と立憲民主党は６日、２０２６年度予算案の締めくくり質疑を７日の参院予算委員会で行うことで合意した。予算案は同日の参院本会議で採決され、否決された場合でも衆院の優越により、同日中に成立する見通しだ。自民の磯崎仁彦参院国会対策委員長と立民の斎藤嘉隆国対委員長は６日、国会内で断続的に協議した。磯崎氏が、野党の求めに応じて高市首相が出席する参院予算委での集中審議を予算成立後も開催することなどを受