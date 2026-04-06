◇JABA静岡大会予選リーグTDK5―1Honda鈴鹿（2026年4月6日浜松）TDKが終盤の本塁打攻勢で逆転勝ちし、2勝1敗で今大会を終えた。1点を追う8回に、代打・青木龍成外野手（29）が逆転の決勝2ラン。2―1の9回には打川和輝内野手（25）が左越えへ3ランを放ち、試合を決めた。「自分のスイングをして、いい打球を打つことを心がけていて、それがいい結果につながりました。みんなが打てなかった時に1本出すのが今年の目標。や