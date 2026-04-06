長期金利が2.425％まで上昇しました。およそ27年ぶりの高水準となります。6日の国内債券市場で長期金利の指標となる10年物国債の利回りは一時2.425％まで上昇しました。1999年2月以来、およそ27年ぶりの高水準です。アメリカやイスラエルがイランに攻撃を開始して以降、原油価格が上昇していて、市場ではインフレを警戒する見方が広がり債券が売られました。また、日銀が今月28日・29日の金融政策決定会合で、利上げを決めるのでは