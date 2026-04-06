高市早苗首相は6日の参院予算委員会で、1月23日の衆院解散に関し「自民党執行部にも伝えていなかったので、みんな怒り狂っていた」と述べた。首相が事前に党幹部へ根回しせず、官邸の側近らとの間で検討を進めたとされていた。1月14日に日本維新の会の吉村洋文代表と会談した際、通常国会の早期に衆院を解散する意向を伝達したと明言。その上で「何日に解散するとは伝えていない」と付け加えた。解散には大義があったとも強調