「にしたんクリニック」などの運営で知られるエクスコムグローバルの西村誠司社長が6日、自身のTikTokを更新した。3日に開催されたAKB48・向井地美音の卒業コンサートを現地で鑑賞し、その熱狂の様子と舞台裏を公開した。AKB48に13年間在籍し、グループの顔である「総監督」を5年間も務め上げた“功労者”向井地のラストステージを見届けるべく、西村社長は「みーおんＴシャツ」を着用し、ペンライトを手にして会場へ。入場ゲ