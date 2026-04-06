スカイマークは、国内線で燃油サーチャージの導入を検討していると明らかにしました。【映像】飛行機が飛び立つ瞬間（実際の様子）燃油サーチャージは、燃料価格の変動に対応するために、航空会社が運賃とは別に徴収する追加料金です。主に、長距離を飛行する国際線に導入されていて、国内線で適用しているのは、静岡空港などを拠点とするフジドリームエアラインズ（FDA）だけです。スカイマークは、企業努力ではイラン情