マツコ・デラックスが6日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）を9週連続で欠席した。代役はマツコの事務所の後輩お笑いコンビ、エイトブリッジの別府ともひこ、篠栗たかしが務めた。月曜コメンテーターのマツコは2月9日放送回から欠席。番組冒頭、スタジオの定位置にはマツコが不在だった。その後、マツコからスタジオに電話がかかってきた。「ちょっとすいません、急だったんだけど、首の脊髄が圧迫されて、手足にしびれ