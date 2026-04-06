【Amazon Pay/T・ジョイ：GWキャンペーン】 実施期間：4月1日～5月10日 Amazonと映画館T・ジョイは、「GWキャンペーン」を4月1日より5月10日まで実施している。 本キャンペーンは、抽選で100組200名にT・ジョイ映画鑑賞コード（デジタル鑑賞券・ペア）、もしくは抽選で5名に「とんがりコーン」が1人40個（あっさり塩20個/焼きとうもろこし20個）プレゼン