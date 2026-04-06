イギリスのウィリアム皇太子とキャサリン妃が、3人の子どもたち、ジョージ王子とシャーロット王女、ルイ王子を連れて、英王室の春の恒例行事であるイースター礼拝に出席した。妃のがん治療を経て、3年ぶりに出席となった夫妻の姿に、インターネット上では歓迎の声が上がっている。【写真】キャサリン皇太子妃はクリーム色のワンピース、シャーロット王女の大人びたルックも（全身ショット）現地時間4月5日、ウィンザー城のセン