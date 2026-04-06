◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）フェスティバルヒル（牝３歳、栗東・四位洋文厩舎、父サートゥルナーリア）が、骨折休養明けでのＧ１勝利を狙う。昨年のファンタジーＳで重賞初制覇。しかしその後、左第１指骨の剥離（はくり）骨折が判明し、休養を余儀なくされた。今回は５か月半ぶりの実戦。四位調教師は「間が空いているのはプラス材料ではない」ときっぱり言いつつも、「牧場でもし