春コーデを軽やかに見せたいなら、爽やかでクリーンな印象のボーダートップスに注目。【しまむら】からは、コーデのアクセントになりそうな春カラーのボーダーアイテムが登場しています。一枚で着てもレイヤードしても楽しめるデザインで、着こなしの幅も広がりそう。インフルエンサーの@aiii__13kさんも「可愛すぎない？」「2色買い必須」と話す、注目のボー