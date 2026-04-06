「第１４回ＢＦＡＵ１８アジア選手権」（９月、台湾・台北）に出場するＵ―１８日本代表候補強化合宿に参加していた北海の最速１４７キロ右腕・森健成（２年）が６日、チームの全体練習に合流した。２年連続夏の甲子園出場と日本代表入りを目指し、貴重な経験を成長につなげていく。今秋のドラフト候補ら高校野球界を代表する選手との合宿を終え、森が充実の表情で北海道に帰ってきた。２年生の選出は４人のみ。岡田龍生監督