フィギュアスケート女子で１月の四大陸選手権（北京）を制した青木祐奈（ＭＦアカデミー）が６日までに、自身のＳＮＳで現役続行を表明した。インスタグラムを更新し「来季も現役を続行することにしました。自分のスケートをさらに磨き、より良い作品をお見せできるように頑張ります」とつづった。２４歳の青木は四大陸選手権で、合計２１７・３９点でＶ。ミラノ・コルティナ五輪代表の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）、千葉