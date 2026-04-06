バレーボールの国内最高峰「大同生命ＳＶリーグ」女子のレギュラーシーズン（ＲＳ）上位８チームが進むチャンピオンシップ（ＣＳ）の記者会見が６日、都内で行われ、出場８チームが出席した。ＲＳ８位ギリギリでＣＳ進出が決まった埼玉上尾メディックス（埼玉上尾）のアウトサイドヒッター・内瀬戸真実主将は「チームスローガン『一丸』のもと選手、スタッフ全員で１％の成長を求めて戦っていきます」と意気込んだ。１０日から