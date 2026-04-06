試験点灯の様子栗林公園(高松市) 25日 栗林公園観光事務所は6日、「春のライトアップ」の入場者数を公表しました。 国の特別名勝、高松市の栗林公園の「春のライトアップ」は2026年3月27日から4月5日まで10日間開かれました。 栗林公園観光事務所によりますと、期間中の昼夜の合計入園者は6万1129人(前年比－4086人)で、1日平均6113人(前年比－409人)でした。 ソメイヨシノが満開となった4月1日と、4月