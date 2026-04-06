3月13日、ついに幕を開けた嵐のラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026 『We are ARASHI』」。26年半の活動に終止符が打たれる5月31日のファイナルコンサートを前に、テレビ局では早くも、「後継者」の青田買いが始まっている。【画像】「メロ男で大好きだよ〜♡♡」テレ朝主演が内定したメンバーの“神ビジュアル”を見る左からACEesの作間、那須、浮所、深田、佐藤（ジュニアオフィシャルウェブより）◆◆◆「松本潤