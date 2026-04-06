インテルのイタリア代表DFアレッサンドロ・バストーニに拍手イタリア・セリエAで首位を走るインテルのイタリア代表DFアレッサンドロ・バストーニは4月5日のローマ戦、途中交代する際にスタジアムからスタンディングオベーションを受けた。失意のワールドカップ（W杯）欧州予選プレーオフの戦いを終えて最初のリーグ戦での心温まるシーンが話題を呼んでいる。バストーニはイタリア代表の一員として3月のインターナショナル・マ