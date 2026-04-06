周りから「三和ちゃん 変わったなぁ」と褒められ、ご機嫌な穂乃果。【つづきを読む】「学生同士なんて まじでおままごと」友人カップルの別れの危機に見た、社会人との恋愛の“難しさ”とは……？そこに偶然松井（松っつん）が居合わせて――!?＜第53話その（1）です。その（2）はこちら＞関西の大学生・穂乃香の、不器用な恋と成長の物語。毎月第1、第3月曜日更新です。＜第53話その（1）です。その（2）はこちら＞〈