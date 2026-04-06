2010年代に一大ブームとなった「ゆるキャラ」。東海地方でも個性豊かなキャラクターが誕生しました。あれから10年以上、人気者たちは今どうしているのか。意外な現在を取材しました。 ■一大ブームとなった「ゆるキャラ」 ゆるキャラは、もともと町おこしや観光PRのために生まれたマスコットキャラクターです。全国でイベントや総選挙が行われ、一大ブームとなりました。その数は数千