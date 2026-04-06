TOKYO MX『5時に夢中！』（後5：00）が、6日に放送。首の神経が圧迫され、手術・入院のため、療養中のマツコ・デラックスは引き続き休演し“代役”が登場した。【動画】シリーズ化すんなよ！マツコ「神奈川県33市町村」全部言えるかチャレンジ代役を務めたのは、マツコと同じ所属事務所のエイトブリッジ。別府ともひこは前回ピンで代打を務めた際を振り返り「地元の大分の人もTVerで見てくれて。（マツコには）放送後にメール