日本銀行による地域ごとの景気調査で、中東情勢の悪化を受け、幅広い業界から先行きを懸念する声が聞かれました。日本銀行は、3か月ごとに行っている地域経済報告＝「さくらレポート」を発表し、全国9つの地域すべての景気判断を据え置きました。報告書では中東情勢の緊迫化で、すでに一部の業界に影響が出てきていることが紹介されました。繊維関連の企業からは「中東向けの製品の出荷を見合わせている」といった声があったほか、