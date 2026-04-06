〈自分磨きを頑張る女子大生。しかし友人に「シュッとした方がいいって価値観に迎合しちゃってる」と言われて……？〉から続く 可児江と談笑中に元カノが現れ、モヤついていた穂乃果。【あわせて読む】自分磨きを頑張る女子大生。しかし友人に「シュッとした方がいいって価値観に迎合しちゃってる」と言われて……？そこにボロボロな状態の丹菜がやって来て……?!＜第53話その（2）です。その（1）はこちら＞関西の大