ローソンの定番商品「からあげクン」があしらわれているタオル。実はいま、こうした長年愛されてきた商品を“グッズ化”する動きが相次いでいます。その狙いは…？外はサックサク。中はジューシー！1986年から累計48億食以上を販売する「からあげクン」。実はもうすぐ40歳になるんです。愛され続ける秘密はその製法。カットされた鳥を工場で少し揚げて、急速冷凍！それを店舗でもう一度揚げることで、揚げたてを実現しています。こ